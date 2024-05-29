Tekirdağ’da Kurban Bayramı öncesinde çalışmaları tamamlanan kurban satış alanları, satış yapacak üreticilerin kullanımı için hazırlandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satış alanı hazır hale getirildi. Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanan alan, 30 Mayıs Perşembe gününden itibaren kurbanlık satışı yapacak üreticilere tahsis edilecek.

Kurban Bayramı hazırlıkları çerçevesinde, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle hazırlanan satış alanı, üreticilerin ve vatandaşların rahat bir şekilde alışveriş yapabilmelerine uygun hale getirildi. Alan, hijyen kurallarına uygun olarak hazırlandı.

“Kurbanlık satış alanımızı özenle hazırladık”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçe merkezinde bulunan Karadeniz Mahallesi’nde yer alan kurbanlık satış alanı ile ilgili, "Kurban Bayramı öncesinde halkımızın ve üreticilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına gerekli tüm hazırlıkları tamamladık. Kurbanlık satış alanımız, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından büyük bir özenle hazırlandı ve 30 Mayıs’ta üreticilerimize tahsis edilecek. Amacımız, hem üreticilerimizin hem de vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmelerini sağlamak. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Kurbanlık satışı yapmak isteyen üreticiler, 30 Mayıs Perşembe günü itibariyle kendilerine tahsis edilecek alanlarda faaliyetlerine başlayabilecekler. Süleymanpaşa Belediyesi, vatandaşların kurbanlıklarını rahatça temin edebilmeleri için gerekli tüm düzenlemeleri ve denetimleri sürdürecek.