Toplantıda, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde il genelinde afet riski taşıyan yapıların tespit edilmesine yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı. Toplantıda, öncelikli bölgelerin belirlenmesi, riskli yapıların il ve ilçe bazında dağılımının ortaya konulması, mevcut yapı stokunun güncel verilerle analiz edilmesi ve risk durumunun bilimsel yöntemlerle tanımlanmasına konuları değerlendirildi.

Yetkililer tarafından yapılan sunumlarda, bina envanterinin güncellenmesi sürecinde kullanılacak teknik yöntemler, veri toplama ve analiz aşamaları ile yapıların deprem başta olmak üzere muhtemel afetler karşısındaki hasar görebilirlik durumlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi verildi. Elde edilecek verilerin, kentsel dönüşüm, afet risk azaltma ve planlama süreçlerinde yol gösterici olacağı vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, kamu kurumları arasında koordinasyonun artırılması, yerel yönetimlerle iş birliğinin güçlendirilmesi ve çalışmanın belirlenen takvim doğrultusunda sahada uygulanmasına yönelik hususlar da ele alındı.

Bilgilendirme toplantısına Vali Recep Soytürk'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Marmara Afet Risk Azaltma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Vekili Arzu Çebi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.