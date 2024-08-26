Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM büro amirliği, Saray ilçesinde düzenlenen 7. Uluslararası, 14. Kültür, Sanat ve Barış Festivali etkinliklerinde Narko Nokta standı kurarak, vatandaşları uyuşturucu madde kullanımına karşı bilinçlendirdi.

Festival kapsamında açılan standı ziyaret eden yaklaşık 2 bin 500 vatandaşa, üzerinde "En İyi Narkotik Polisi Anne" yazılı balonlar ve bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı. Ayrıca, saat 21.50 sıralarında gerçekleştirilen konser öncesinde sahneye çıkan ekipler, gençlere aile ve arkadaşlığın önemini anlatan bir sunum yaptı.

Yaklaşık 30 bin kişiye Narko Nokta projesi çerçevesinde ‘UYUMA’ uygulamasının tanıtım ve bilgilendirme sunumu yapılarak, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturuldu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini belirtti.