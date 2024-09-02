2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, Tekirdağ’da okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı başladı.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için hazırlanan okula uyum programı tüm illerde başladı. Tekirdağ’da da okul bahçelerinde toplanan öğrenci ve veliler, rehber öğretmenler tarafından karşılandı. İlk günkü programda, sınıflara alınan öğrencilere yeni okul ortamlarına alışmaları için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sınıf öğretmenleri, çocuklara okulu ve kuralları tanıtarak, arkadaşlarıyla kaynaşmalarını sağladı.

Veliler de çocuklarının bu önemli gününde yanlarında bulunarak onlara moral verdi. Bazı veliler, bu özel anları ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti. Tekirdağ genelinde birçok okulda aynı coşku ve heyecan yaşanırken, öğretmenler de çocukların okula adapte olmaları için rehberlik hizmeti sundu.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, eğitici oyunlar oynayarak hem eğlendi hem de yeni arkadaşlar edinme fırsatı buldu.