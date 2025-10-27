Cadde üzerindeki bir dükkân sahibi olan Gökhan Sözen, duruma tepki göstererek, "Bir aydır binanın şebeke borusunda patlak var. Ne gelen var ne giden. Bu su hem merdivenlerden geliyor hem de yerin altından sızıyor. Benim iş yerimin duvar köşelerinden de içeriye su giriyor. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nü (TESKİ) defalarca aradık, sadece kayıt alıyorlar. En son bir vidanjör gönderdiler ama burası vidanjörlük bir yer değil, kazılıp alttaki borunun tamir edilmesi gerekiyor" dedi.

Sözen, mağduriyetinin bir haftadır sürdüğünü belirterek, "Bir haftadır su dükkanın içine giriyor, sürekli arıyoruz ama gelen yok. İşi gücü bırakıp suyla uğraşıyoruz. Talebimiz, bir an önce gelip bu sorunu çözmeleri" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de sorunun bir an önce giderilmesini isteyerek, uzun süredir devam eden su sızıntısının hem maddi zarara hem de çevre kirliliğine neden olduğunu belirtti.