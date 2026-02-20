Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ocak ayında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirilirken 169 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik 1-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 17 adet tabanca, 17 adet tabanca şarjörü, 649 adet tabanca fişeği, 28 adet av tüfeği ve 283 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde ise 2 bin 531 gram esrar, 324 gram bonzai, 10 kök kenevir bitkisi, 2 gram kenevir tohumu, 25 gram metamfetamin ve 65 bin 837 adet sentetik ecza hap bulundu. Ayrıca 4 adet hassas terazi, 21 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 17 adet cep telefonu ve 16 adet cep telefonu şarj aleti ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3 bin 99 adet sahte konfeksiyon malzemesi, 1 adet obje, 36 adet sikke, 14 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 60 litre alkollü içki aroması kiti, 2 bin 230 litre içki, 12 litre etil ve metil alkol, 14 adet elektronik sigara, 81 bin adet dolu makaron, 18 bin 200 adet boş makaron, 3 adet elektronik makaron doldurma makinesi ve 71 kilogram tütün de ele geçirilenler arasında yer aldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 169 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapılırken, 21 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.