Tekirdağ'da hububat ekili tarlalarda verim kayıplara sebep olan süne zararlısına karşı saha çalışmaları başlatıldı.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kışlaklardan çıkış ve tarlalara iniş hareketliliğini belirlemek amacıyla yürütülen sürvey faaliyetleri, teknik ekiplerin sahadaki gözlemleriyle devam ediyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile Edirne Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen incelemelerde, zararlının popülasyon yoğunluğu detaylı şekilde analiz ediliyor. Elde edilen veriler doğrultusunda, mücadele stratejisinin doğru zamanda ve doğru yöntemle planlanması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, hububat veriminde kayıpların önüne geçilmesi için saha çalışmalarının belirli aralıklarla sürdürüleceğini vurguladı.