Edirne-Kırklareli otoyolunda yağışın etkisiyle kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan kişiler yara almadan kurtuldu.

Edirne'den Kırklareli istikametine seyir halinde olan Mercedes marka 39 ADF 432 plakalı otomobil, Avrupa Otoyolu (E-80) Havsa Gişeleri yakınlarında şiddetli yağış nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü H.E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak ters dönen araç, yol kenarında durabildi. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde bulunanların kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Sürücü ve yolcular, olay yerindeki ilk kontrollerinin ardından hastaneye sevk edilmeyi kabul etmedi.

Jandarma ekiplerinin incelemeleri çerçevesinde otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.