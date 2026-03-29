Edirne'de meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka otomobil hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre; S.Y. idaresindeki 22 AFA 185 plakalı Tofaş Doğan SLX marka/model otomobil, Barutluk Mahallesi Maslahattin Caddesi'ndeki bayırda, şiddetli yağışın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta ağır maddi hasar meydana gelirken, sürücü S.Y. kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, kaza bölgesi çerçevesinde güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü sağladı. Hasar gören araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
