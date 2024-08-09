Tekirdağ’ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerinde suç ve suçluya geçit vermiyor. Ekiplerce yapılan çalışmalarda, Süleymanpaşa ilçesi Gazioğlu Mahallesi’nde durdurulan bir aracın sürücüsü A.Ö. isimli şahsın üzerinde ve aracında, 224 adet reçetesiz sentetik ecza hap ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi’nde B.A ve U.C.Ş. isimli şahısların üzerlerinde yapılan kaba üst aramalarında 19 gram esrar bulundu. Aynı gün Atatürk Mahallesi’nde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesinde, M.K. isimli şahsın üzerinde 18 gram bonzai, C.P.S ve H.İ.Y isimli şahısların üzerinde ise 3’er gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.