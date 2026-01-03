Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Palau bayraklı bir yük gemisi, şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıya sürüklenerek karaya oturdu.

Edinilen bilgiye göre Palau bayraklı 'White Line' isimli yük gemisi, Libya'dan Tekirdağ'a yük almak üzere seyir halindeyken etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Santos Plajı açıklarında kontrolünü kaybederek karaya oturdu. Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin, geminin güvenli şekilde kurtarılması için hava şartlarının normale dönmesini beklediği öğrenildi.