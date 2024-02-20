Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu, "Yurdumun Türküleri" konseriyle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu, "Yurdumun Türküleri" konseriyle geceye damgasını vurdu. Yurdun çeşitli yörelerinden seslendirilen türkülere, tıklım tıklım salonu dolduran yüzlerce sanatsever eşlik etti. Mahalli sanatçı Saffet Acat’ın şefliğinde gerçekleştirilen konsere Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, kurum müdürleri ve vatandaşlarımız katıldı.

Konser sonunda kış mevsiminin bu soğuk havalarında vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.