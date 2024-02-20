20 Şubat 2015 yılında bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden Ege Üniversitesi Tarih bölümü öçğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 9. yıl dönümünde unutulmadı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram şu ifadelere yer verdi;

"Davamıza itikatla bağlılık gösteren, hayata ve olaylara ülkücü tavırla bakan ve bununla birlikte vatanı için hain emellere göğsünü cesaretle siper eden şehitlerimiz milletimizin sonsuzluk teminatıdır. Ülkücü şehitlerimiz vakur duruşlarıyla ve kahramanca mücadelesiyle minnet ve hasretle anılacaktır. İlâyiKelimetullah davasının iman erleri olan şehitlerimiz, mücadeleleri nihayetinde canları ile bedel ödeyerek erdemli ve ferasetli bir duruş göstermişlerdir. Milliyetçi-Ülkücü Hareketin yarım asrı geride bırakan kutlu yolculuğunda bir yara izi olan şehitlerimizin arasına 9 yıl önce katıldı Fırat.

Bizler Fırat’ı hiç unutamadık. Hayatında girişimde bulunduğu her alanda, özverili çalışmaları ile hep başarılı olmuş, öğrenim gördüğü üniversitede PKK sempatizanı öğretmenleri haricindeki tüm öğretmenlerinin göz bebeği olan, tam anlamıyla Ülkücü duruş gösteren ve hayat hikâyesiyle hayranlık uyandıran yiğit bir delikanlıydı. Yüksek vasıflı karakteri ve ahlakı ile gelecek nesillere parlak bir emsal olmuştur.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, asil milletimize karşı kurulan sinsi tuzaklara teslim olmayan, saldırı ve suikastlere boyun eğmeyen kararlı ve asalet timsali duruşuyla hepimize yol gösteren bir mücadele sergilemiştir. O, Türk milletinin bekası uğruna cesaret ve atılganlığı ile vatan toprağının bağrına düşerek hepimizin içinde bir kor olmuştur. Onun yeri gönlümüzde, mükâfatı da şehitlik mertebesindedir.

Şehidimiz bizim iftiharımız ve göz bebeğimizdir. Fırat’ın onurlu, şahsiyetli ve hesapsız mücadelesi genç yaşına rağmen bizlere bıraktığı kutsal bir mirastır.

Bizler, onu hep tarih okurken tarih yazan yiğit olarak hatırlayacağız. Onun bayraklaşan mücadelesini Milliyetçi-Ülkücü Hareketin neferlerine anlatıp nesilden nesile aktarılmasını sağlayacağız. Ant olsun nice Fırat’lar yetiştireceğiz.

Bu vesile ile bütün şehitlerimizi, cennet mekân Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’i ve hain saldırıda şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu rahmet ve minnetle anıyorum.

Aziz ruhları şâd, mekânları cennet olsun."