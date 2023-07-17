Tekirdağ'da 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi ve bu kazada toplamda 4 kişi yaralandı, bunların 3'ü İtalyan uyruklu. Kaza, Velimeşe OSB'ye bağlı Yulaflı mevkiinde, Çorlu-Çerkezköy yolunda gerçekleşti. Işıklı yol kesişiminde, 3 otomobil ve bir kamyonun karıştığı zincirleme kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

Kazada en ağır hasar alan araç, plakası 59 FR 796 olan otomobil oldu ve sürücüsü Sadi Rıza C. (30) ile birlikte İtalyan uyruklu Antonio Longobardi (28), Moino Guilio (45) ve Andrea Donner (51) adlı yolcular yaralandı.

Olay yerine, polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri derhal sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerini olay yerinde gerçekleştirdikten sonra yaralıları ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere taşıyarak tedavi altına aldı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve olayın detayları incelenmeye devam ediyor.