Tekirdağ’da yasa dışı bahis sitelerinin reklamını cadde ve yaya kaldırımlarına yazan 3 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı ve Cumhuriyet mahallelerinde cadde ve kaldırımlara yasa dışı bahis ve kumar reklamları yazan şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, olay yerinde yasa dışı bahis sitelerinin isminin yer aldığı 17 adet kalıp tahta ve 27 adet sprey boya ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adliyeye çıkarılan zanlıların tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.