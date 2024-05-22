Tekirdağlı sporcu Ahmet Efe Taş, Muğla’da düzenlenen boks şampiyonasında 3. oldu.

Muğla Fethiye’de düzenlenen Yıldız Erkek ve Bayanlar Türkiye Şampiyonası’nda Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü sporcusu Ahmet Efe Taş, erkekler kategorisinde ringe çıktı. Taş, yarı final müsabakasında verdiği mücadele sonucunda rakibine yenilerek Türkiye üçüncüsü oldu. Tekirdağlıları gururlandıran sporcu Taş ve antrenörü Deme, daha iyi başarılara imza atmak için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.