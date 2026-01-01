Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öncülüğü ve KOSGEB destekleriyle bir yıl önce faaliyete başlayan Alanya TEKMER’in 1’inci yılı kutlandı. Alanya TEKMER’in 1’inci yıl kutlama programına, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Kılıç da katıldı. Programda yapılan konuşmalarda, üniversite-sanayi iş birliğinin bölgesel kalkınmadaki kritik rolüne dikkat çekildi. Kısa sürede 30 teknoloji girişimini bünyesine katan merkez, Alanya’yı bölgenin yeni nesil teknoloji üssü haline getirmeyi hedefliyor.

Akademik bilgi, teknolojik değere dönüşüyor

Akademik bilgi birikimini ticari değere dönüştüren bir köprü görevi üstlenen Alanya TEKMER, Alanya’nın geleneksel ekonomik gücünü teknoloji ve inovasyonla buluşturuyor. Merkez, girişimcilere yalnızca fiziksel ofis imkânı sunmakla kalmayıp; mentörlük, iş geliştirme, kuluçka destekleri ve devlet teşviklerine erişim danışmanlığı ile bütüncül bir ekosistem sağlıyor. TR61 Bölgesi’nde (Antalya, Isparta, Burdur) teknolojinin güçlü destekçilerinden biri olma yolunda ilerleyen Alanya TEKMER, bölgedeki tersine beyin göçünü de tetikleyen önemli bir yapı olarak öne çıkıyor. Merkez, girişimcilerin kendi şehirlerinde küresel ölçekte rekabet edebilecek projeler geliştirmesine oluşum tanıyor. Kuruluşundan bu yana özellikle yazılım, makine, enerji ve biyoteknoloji alanlarına odaklanan Alanya TEKMER, bir yıl içinde bünyesindeki girişimci şirket sayısını 30’a çıkardı. Inspire IT, Armada Bilişim, İklim Global, Bidolumedya, ZKM Mühendislik Teknolojileri, Meticax, Tulpar Yazılım, Ay-Yıldız Savunma ve AR-GE gibi firmalar; merkezin sunduğu modern altyapı ve mentörlük destekleriyle küresel pazara yönelik projeler geliştiriyor.

"Hedef: Yerelden küresele"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya TEKMER’in ilk yılının başarılarla geride bırakıldığını söyleyerek yeni döneme daha büyük umutlarla baktıklarını söyledi. Yeni dönemin yeni bir vizyonla başladığını söyleyen Rektör Türkdoğan, "Başarılı ilk yılını geride bırakan Alanya TEKMER, ikinci yılında "yerelden küresele" vizyonuyla hedeflerini büyütüyor. Yeni dönemde merkez uluslararası iş birliklerini artırarak girişimcileri global yatırımcı ağlarıyla buluşturmayı, savunma sanayi ve yazılımın yanı sıra turizm teknolojileri ve akıllı tarım alanlarında dikey hızlandırma programları başlatmayı, dijital göçmenler için cazibe merkezi (Digital Nomad Hub) olmayı hedefliyoruz. Alanya TEKMER ve Alanya TEKNOKENT AŞ ile artık şehrimiz yeni bir vizyonla bilim ve teknolojinin cazibe merkezlerinden birisi olmaya başlayacak. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.