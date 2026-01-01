Nilüfer Balat'ta yollar buzlanınca kayan bir otomobil site girişi ile bir araca çarparak durabildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte yoğun kar yağışı bastırdı. Şehri merkezi beyazlara bürünürken, hava sıcaklığının eksi 6'ya kadar düşmesiyle yollar buzlandı. Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde yokuş aşağı inen araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Bir araç sürücüsü ise buzlu yolda duramayarak bir araca ve sitenin girişine çarptı. O anlar diğer sürücüler tarafından kaydedildi.

Öte yandan Yıldırım ilçesi Otosansit sanayi bölgesinde de esnaflar kendilerine oto sanayide kızak yaparak keyif yaptılar. O anlar da başka bir esnaf tarafından görüntülendi.