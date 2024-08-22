Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde yeni festivalini gerçekleştirecek olan TEKNOFEST, Antalya ’da milyonlarca teknoloji tutkununu buluşturmaya hazırlanıyor. Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu yıl düzenlenecek festivale Karesi’ den 5 Okul 7 Proje ile katılacak

"TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 49 ana kategori, 127 alt kategoride düzenlenecek.

Milyonlarca gencin yarışmacı olarak başvurduğu TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarının finallerine bu yıl Türkiye turizminin başkenti olan Antalya merkez olmak üzere Akdeniz bölgesi ev sahipliği yapacak. Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde 5- 8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışma finallerinde belirlenen şampiyonlar, ödüllerini TEKNOFEST Adana’nın ana sahnesine çıkarak teslim alacaklar.

Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen festival, 2- 6 Ekim tarihlerinde Adana’da Şakirpaşa Havalimanında gerçekleşecek.

İlçe Eğitim Müdürü Sami Günnü yaptığı açıklamada, Gelenek yine bozulmadı. Balıkesir’de den TEKNOFEST Finaline davet edilen projelere en çok sahip ilçe olarak yine birinciyiz. "Karesi İlçemizden de 5 okul veya kurumum 7 ayrı projeyle bu finale katılma hakkı kazandı. Bir çok alanda olduğu gibi TEKNOFEST yarışmalarında da adını hep finallere yazdıran okullarımıza, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür eder üstün başarılar dilerim" dedi.