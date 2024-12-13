2024 TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan İstanbul Arel Üniversitesi’nden MCT Sensor Merkutech takımı, Amerika’nın en prestijli drone yarışması olan SUAS 2025’te Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanıyor.

2024 TEKNOFEST’te ‘İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon’ kategorisinde 3’üncülük, ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi’nde ise şampiyonluk elde eden İstanbul Arel Üniversitesi MCT Sensor Merkutech ekibi, ABD’nin en önemli drone yarışması olan SUAS 2025’te yarışmaya hak kazandı. Öğrenciler Hasan İnan, Furkan Kayra Aytuğ, Mesut Bilicier, Yusuf Özdemir, Görkem Sarı, Semih Can Karakuş, Muhammet Akın Avcı ve Salih Tekin Ayvacı’dan oluşan MCT Sensor Merkutech, güncel savaş istatistiklerinin dünya haritası üzerinde canlı bir şekilde aktarımını gerçekleştiren Warscope isimli web tabanlı bir uygulama ve “polis dronu” geliştirmişti.

Emniyet güçlerine veri sağlıyor

Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi ve MCT Sensor Merkutech kaptanı Hasan İnan, TEKNOFEST’te ödül kazandıran polis dronu projesini anlattı. Videolar ve fotoğraflar çekerek veya canlı görüntüleme yaparak emniyet güçlerine kolaylık sağlayan dron, plaka bilgileri, eşkal belirleme, kişi sayma gibi veriler topluyor. Polis dronunun 30 kiloya kadar yük taşıma kapasitesi bulunduğunu belirten İnan, “4 yıldır insansız hava araçları geliştiriyoruz. Bu projemiz için de 1 buçuk, 2 yıl AR-GE süreci vardı. Ardından TEKNOFEST’te ‘insanlık yararına teknoloji’ kategorisine başvurarak rapor ve sunum aşamalarından geçtik. Projemizle ilgili sunumumuzu ve sergimizi geliştirdikten sonra da 3’üncü olarak derece almaya hak kazandık” dedi.

Dereceye giren ekiplerin yarıştığı TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi’nde çok zor bir konseptte yarıştıklarını belirten İnan, “Sosyal farkındalığı, empati duygularını besleyecek aynı zamanda teknoloji entegrasyonu olan bir projeyi Takım ruhunu, disiplinli, azimli çalışmayı öne çıkaran bir yarışmaydı bizim için. 2-3 gün neredeyse hiç uyumadık projeyi bitirmek için. Yarımız kod yazmayı bilmese dahi bir şeyler yapmak için uğraştık. Ardından projemizi bitirdik, hiç durmadan yarışma alanında bir emek, gayret gösterdik. Hatta bir arkadaşımız güneşten bayıldı. Ardından finalist olarak açıklandık. Sunumumuzu gerçekleştirdik ve Şampiyonlar Ligi 1’incisi olarak tamamladık” diye konuştu.

Yerli ve milli araç gururu

ABD’de savunma sanayi devi firmaların oluşturduğu vakıf tarafından düzenlenen SUAS yarışmasında Türkiye’yi temsil edecekleri için heyecanlı olduklarını belirten başarılı öğrenci, geçen yıl da finalist olarak davet aldıklarını ve Türkiye’den ilk vakıf üniversitesi olduklarını söyledi. İnan, “Bu yıl da yine bir yarışma hazırlık sürecimiz başladı. Çok heyecanlıyız. Böyle prestijli zor bir yarışmada ülkemizi temsil ediyor olmak gurur verici. Burada en çok gurur verici olan şey yerli milli olarak geliştirdiğimiz şeylerle ülkemizi temsil ediyor olmak” dedi.

Ekip, SUAS 2025 için iddialı

MCT Sensor Merkutech ekibinde yer alan Bilgisayar Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi Yusuf Özdemir ise, “Açıkçası bu süreç beni derinden heyecanlandırıyor. Çünkü TEKNOFEST’te şampiyon olmak bizim için çok büyük başarıydı. Çok emek sarf etmiştik. Şimdi de ülkemizi dünya çapında, ABD’de temsil ediyor olmak, prestijli üniversitelerle rekabet edebilecek olmak bizim için çok heyecan verici bir durum. Ayrıca bu kadar bilgili ve yetenekli olduğumuz bir alanda yarışmak da bizim için büyük bir avantaj” diyerek duygularını aktardı.

Yarışmada iddialı olduklarını söyleyen Özdemir, “Dron imal etme işi çok kompleks bir iş olduğundan dolayı biz kendimizi ekiplere ayırdık. 2-3 farklı ekibimizi var ve her ekibimiz aynı anda multidisipliner olarak görevini gerçekleştiriyor. Öncelikle, dronumuzu imal ettikten sonra yazılım testlerimizi gerçekleştireceğiz ve daha sonra sistem entegrasyonuyla dronumuzu tamamlayacağız. Nasip olursa ABD’de büyük bir başarı elde etmeyi düşünüyoruz” dedi.