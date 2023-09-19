Moğol istilasından kaçan Türklerin 13. yüzyılda Anadolu'ya sığındığı ve bu dönemde Ahilik adı verilen esnaf teşkilatını kurarak Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerine katkı sağladığı bilinmektedir. Bugün, bu köklü geleneği yaşatmak amacıyla düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası, Ticaret İl Müdürlüğü ve Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Ahilik Kültürü Haftası, esnaf geleneğinin ve Ahilik öğretilerinin önemini vurgulayan bir dizi etkinlikle kutlanmaktadır. Osmanlı Devleti'nin oluşumunda büyük bir rol oynayan Ahilik, 13. yüzyılda başlamış ve günümüze kadar taşınmıştır. Bu hafta içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler, bu değerli mirası canlı tutmayı amaçlamaktadır.

Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ve BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Ahilik Kültürü Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Bursa Belediye Binası'nda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Ahilik kültürünün Türk kültüründeki önemine dikkat çekildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuşmasında şunları ifade etti: "Dünya ne kadar değişirse değişsin, ticaretin şekli ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın, esnaf geleneği ve Ahilik kültürü asla değişmeyecektir. Bu değerler her zaman aynı kalacaktır. Geçmişte, Koza Han'dan elde edilen kira gelirleriyle İstanbul'daki bazı camilerin ve imalathanelerin masrafları karşılanmıştır. Bursa, o dönemde de bu tür faaliyetleri gerçekleştiren bir şehirdi ve bu geleneğin altyapısını oluşturmuştur. Bu nedenle, Ahilik kültürünü yaşatan esnaf odalarına ve tüm esnafımıza teşekkür etmek istiyorum."

Başkan Aktaş, etkinlikler kapsamında Orhangazi Meydanı'nda esnaflarla birlikte vatandaşlara pilav ve ayran ikramında bulunarak Ahilik Kültürü Haftası'nı kutladı. Bu etkinlikler, Türk esnaf geleneğinin ve Ahilik öğretilerinin yaşatılmasına katkı sağlamaktadır.