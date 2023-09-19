Teknolojinin Etkileri Nelerdir?

Teknolojinin Etkileri Nelerdir? Nasıl Etkileri Vardır? İnsanlık tarihi, ilk olarak ortaya çıktığı andan itibaren günümüze kadar farklı evreler ve dönüşümler gerçekleştirmiştir. İnsanlık daima dinamik bir yapıda gelişim göstermiştir. İnsanlar her dönemde kendi yaşamını kolaylaştıracak icatlar üreterek hayatın zorluklarıyla daha çok mücadele edebilme gücü kazanmışlardır. Bu icatlar sayesinde insanlar hem zorlu yaşam koşullarını kendi lehlerine kolaylaştırmışlar hem de zaman açısından tasarruf sağlamışlardır. Bu açıdan baktığımız zaman teknoloji hayatımızın birçok alanında bize olumlu yönde etkiler sağlamıştır. Zorlu hayat şartlarında işlerimizi kolaylaştırmamızı ve zamandan tasarruf etmemizi sağlamaktadır. Bu sebepten ötürüdür ki teknolojinin hayatımızda büyük bir öneme sahip olduğu yadsınmaz bir gerçektir. Elbette teknolojinin hayatımıza olumlu etkilerinin yanı sıra olumsuz etkilerinin de varlığı yadsınamaz bir gerçektir.

Teknolojinin Olumlu Etkileri Nelerdir?

Yaşanılan bu yüzyılda teknolojinin varlığının hissedilmesi hiç de zor görünmemektedir. Adım atılan her ortamda evlerde, iş yerlerinde, çarşıda, caddelerde teknolojinin hayata olan etkilerini görememek neredeyse imkansızdır. Oturma odalarında başköşeye kurulan televizyonlardan, mutfakta bulaşıkları yıkayan bulaşık makinelerine kadar hatta uzak mesafeler kat etmek için kullanılan son model ulaşım araçlarına kadar teknolojinin dört bir tarafı kuşattığını ve insanlığı etkisi altına aldığını görmekteyiz.

İçinde bulunulan bu yüzyılda teknolojien ileri seviyededir. Evlerde vazgeçilmez bir hal alan televizyonlar bile her geçen gün gelişmekte ve yenilenmektedir. Çağın bir diğer vazgeçilmez teknolojik aracı ise hiç şüphesiz ki bilgisayarlardır. Hemen hemen yerimizden hiç kıpırdamadan birçok işimizi halledebildiğimiz hayatı kolaylaştıran teknolojik bir araçtır. Ve her geçen gün gelişmeye devam etmektedir.

Günümüzde teknoloji mutfakta çamaşır makinesinden, oturma odalarında ki televizyonlara kadar hatta akıllı telefonlara kadar birçok araç gerecin insan hayatını kolaylaştırdığı bir gerçektir.

Ellerden düşmeyen cep telefonları günümüzde en yaygın olarak kullanılan teknolojik aletlerden bir tanesidir. Bu küçücük aygıt sayesinde dünyanın diğer ucundaki bir kişiyle görüntülü bir şekilde konuşulabilmektedir. Yine bu aygıt sayesinde evlerden çıkmadan elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi faturaları saatlerce sıra beklemek zorunda kalmadan telefona indirilen bir uygulama üzerinden kolayca ve dakikalar içerisinde halletme imkanına mevcuttur. Gelişen bir diğer teknolojik olgu olan internet sayesinde yine her şeyi araştırma imkanına sahip olunmaktadır. Yine gelişen teknoloji sayesinde gıda ürünleri bozulmadan günlerce hatta aylarca saklanabilmektedir.

Sağlık alanında öyle muktedir gelişmeler yaşanmıştır ki makro ameliyatlardan mikro teknolojilere geçiş dönemi yaşanmıştır. Artık insanların kanlarında dolaşan atomik ölçeklerde robotlar yapılmış, yüz nakli, organ nakilleri gibi bir çok sağlık alanında gelişmeler baş göstermeye başlamıştır. Ulaşım, iletişim, sosyal yaşam gibi alan etkileri o kadar gelişmiştir ki yetişmek neredeyse imkansız gibi görünmektedir.

Teknolojinin Hayatımıza Olumsuz Etkileri?

Teknolojik gelişmelere her ne kadar insanlık için hayatı kolaylaştırıcı olumlu yönlere sahip olsa da zaman zaman olumsuz yönleri de ortaya çıkmaktadır. Ancak teknolojinin bu olumsuz yönleri daha ziyade insan kullanımından kaynaklanmaktadır. Teknolojinin insan hayatındaki en büyük olumsuz etkisi hiç şüphesiz ki gelişen savaş teknolojisi olmuştur. Savaş teknolojisi sebebiyle son yüzyıllarda toplu ölümlerin arttığı yadsınamaz bir gerçektir.

Teknolojinin insanlık için olumsuz yönlerinden bir tanesi de hiç kuşkusuz gelişen teknolojinin insan gücüne olan ihtiyacı azaltması sebebiyle, insanların tembelleşmesine sebep olmasıdır.

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