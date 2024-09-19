Türkiye'nin yüksek teknoloji odaklı yatırım hedefleri çerçevesinde hayata geçirilen TEKNOSAB öncülüğündeki Lojistik Park projesinin, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) modeliyle kurulmasına yönelik hesap açım işlemleri başladı.

TEKNOSAB, Türkiye'nin ilk ileri teknolojili üretim merkezi olarak, Lojistik Park Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu hayata geçiriyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını alan projede, ilk grup payların ihraç süreçleriyle ilgili işlemler sürüyor. TEKNOSAB ve BTSO üyesi yatırımcılar, bu projeye ortak olarak değer artışından ve kira gelirlerinden yararlanacaklar.

Güney Marmara'nın En Kapsamlı Lojistik Merkezi

Proje, Güney Marmara’nın en büyük lojistik merkezlerinden biri olmayı hedefliyor ve lojistik sektörünün gelişimine katkı sağlayacak. TEKNOSAB Lojistik Park, uluslararası standartlarda hizmet sunarak global bir marka olma yolunda ilerliyor. 262 bin metrekarelik kullanılabilir alanı ile depo, antrepo, e-ticarete yönelik akıllı depolar, soğuk hava depoları ve veri merkezleri gibi modern çözümler sunacak.

Çatılarda kurulacak güneş enerji santralleri, depolama alanlarının enerji ihtiyaçlarını çevreci bir şekilde karşılayarak, hizmet sunan firmaların uluslararası pazardaki rekabet gücünü artıracak.

Hızlı ve Etkin Ulaşım İmkanları

TEKNOSAB Lojistik Park, Bandırma ve Gemlik limanlarına demiryolu ve İstanbul-İzmir otoyoluna karayolu bağlantıları ile ulusal ve uluslararası pazarlara hızlı, etkin ulaşım sağlamayı amaçlıyor. Proje, gümrük sahası, TIR ve treyler park yerleri, sosyal tesisler ve yeşil alanlarla kesintisiz ve kaliteli hizmet sunan bir örnek oluşturuyor.

Yatırımcılar, bu projeye katılarak vergi avantajlarından faydalanmanın yanı sıra girişim sermayesi yatırım fonları ile global iş modellerini uygulayarak değişim ve dönüşüme uyum sağlama fırsatı elde edecekler.

Proje ile ilgili daha fazla bilgi ve başvuru süreçleri için www.teknosablojistikpark.com adresini ziyaret edebilirsiniz.