Tekvir Suresi Okunuşu

1- İzâ-şşemsu kuvvirat

2- Ve-izâ-nnucûmu-nkederat

3- Ve-izâ-lcibâlu suyyirat

4- Ve-izâ-l’işâru uttilet

5- Ve-izâ-lvuhûşu huşirat

6- Ve-izâ-lbihâru succirat

7- Ve-izâ-nnufûsu zuvvicet

8- Ve-izâ-lmev-ûdetu su-ilet

9- Bi-eyyi zenbin kutilet

10- Ve-izâ-ssuhufu nuşirat

11- Ve-izâ-ssemâu kuşitat

12- Ve-izâ-lcahîmu su’irat

13- Ve-izâ-lcennetu uzlifet

14- Alimet nefsun mâ ahdarat

15- Felâ uksimu bilhunnes

16- Elcevâri-lkunnes

17- Velleyli izâ ‘as’as

18- Ve-ssubhi izâ teneffes

19- İnnehu lekavlu rasûlin kerîm

20- Zî kuvvetin ‘inde zî-l’arşi mekîn

21- Mutâ’in śemme emîn

22- Vemâ sâhibukum bimecnûn

23- Ve lekad raâhu bil-ufuki-lmubîn

24- Vemâ huve ‘alâ-lgaybi bidanîn

25- Vemâ huve bikavli şeytânin racîm

26- Fe-eyne tezhebûn

27- İn huve illâ zikrun lil’âlemîn

28- Limen şâe minkum en yestekîm

29- Vemâ teşâûne illâ en yeşâa(A)llâhu rabbu-l’âlemîn

Tekvir Suresi Anlamı

1- Güneş dürülüp karardığında,

2- Yıldızlar dökülüp söndüğünde;

3- Dağlar sökülüp yürütüldüğünde;

4- Doğuracak develer başı boş bırakıldığında;

5- Yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde;

6- Denizler kaynatıldığında;

7- İnsanlar (amelleriyle) eşleştirilip (buna göre) şekillendirildiğinde;

8, 9- Diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda;

10- Defterler ortaya serildiğinde;

11- Gökyüzü sıyrılıp açıldığında;

12- Cehennem ateşi harlatıldığında;

13- Cennet yaklaştırıldığında;

14- Kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır.

15, 16- Hayır! Hayır! Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun!

17- Kararmakta olan geceye andolsun!

18- Ağarmakta olan sabaha andolsun ki,

19, 20, 21- O Kur’an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, bir elçinin sözüdür.

22- (Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir.

23- Andolsun o, Cebrâil’i apaçık ufukta gördü.

24- O, gayb hakkında cimri değildir.

25- Kur’an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.

26- (Hal böyle iken) nereye gidiyorsunuz?

27, 28- O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.

29- Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.

Tekvir suresinde kıyamet gününün nasıl dehşet verici bir gün olduğunu ve insanları böyle dehşetli bir gün için hazırlık yapmaya teşvik etmek üzerine bazı olaylar anlatılmaktadır.

Ayrıca Kuran Yolu tefsirine göre; Peygamber Allah’tan gelen mesajları ümmetine tebliğ edecek güç ve yeteneğe sahiptir; Allah katında onun yüce bir makamı ve itibarı vardır; kendisine indirilen vahyi koruma ve tebliğ etme hususunda güvenilir bir elçidir; Allah’a itaat eden müminler ona da itaat ederler.