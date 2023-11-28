Tekasür Suresinin Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elhakümüt tekasür

2- Hatta zürtümülmekabir

3- Kella sevfe ta’lemun

4- Sümme kella sevfe ta’lemun

5- Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn

6- Le teravünnelcehıym

7- Sümme leteravünneha aynelyakıyn

8- Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym

Tekasür Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı,

2- Ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar!

3- Öyle değil, ileride bileceksiniz!

4- Sonra yine öyle değil, ileride bileceksiniz!

5- Öyle değil, kesin olarak bilseniz,

6- Andolsun ki, cehennemi mutlaka göreceksiniz!

7- Sonra yine andolsun ki, onu yakın gözüyle göreceksiniz!

8- Sonra andolsun ki, o gün her nimetten sorgulanacaksınız!