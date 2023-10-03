Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlıSemt Konakları’nda eğitim alan veDevlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavına hazırlanan 300 öğrenciden 104’ü bursluluk sınavını kazandı.MALATYA (İGFA) -Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri'nde telafi eğitimlerine katılan öğrencilerden 104'ü bursluluk sınavını kazandı.

Öğrencilere yönelik Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavı için yapılan telafi eğitimlerine katılan yaklaşık 300 öğrencinin 104’ü yeterli puanı alarak burs almaya hak kazandı.

Eğitimdeki ciddi zaman kaybı, ders boşlukları gibi sorunların yaşandığı süreçte Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı Semt Konakları’nda öğrencilere yönelik, Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk sınavı için telafi eğitimleri gerçekleştirilerek depremden dolayı eğitim noktasında sıkıntılar yaşayan öğrenciler desteklendi.

Semt Konakları’nda geçekleştirilen eğitimler hakkında bilgiler veren Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanı Murat Kılınç, “Ağustos ayının ikinci haftasında Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavına öğrencilerimizi hazırladık. 1 Eylül 2023 tarihinde kursumuz sona erdi.

Yaklaşık 300 öğrencimiz kurslarımıza devam etti. Kurslarımıza katılan 300 öğrenciden 104 öğrenci Devlet Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavını kazandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında da tüm eğitim merkezlerimizde Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve diğer takviye kurslarımız devam edecektir. Öğrencilerimizi eğitim merkezlerimize bekliyoruz” dedi.