Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bankalara ilettiği bilgilendirmeye göre, temassız ödemelerde şifre girilmeden yapılabilen işlemler için belirlenen üst limit yeniden düzenlendi. 1 Temmuz 2024’te 1.500 liraya yükseltilen şifresiz işlem tutarının, yaklaşık 1,5 yılın ardından güncellendiği belirtildi.

Buna göre, 15 Ocak itibarıyla temassız ödemelerde şifre gerektirmeyen işlem limiti 2.500 lira olarak uygulanacak.

Temassız ödeme uygulamalarında şifresiz işlem sınırı birçok ülkede yaygın olarak kullanılıyor. Uluslararası örneklere bakıldığında, İngiltere’de bu limit 100 sterlin olarak belirlenirken; Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya’da 50 avro seviyesinde uygulanıyor.

ABD’de ise temassız ödemelerde şifresiz işlem tutarı için ortak bir üst sınır bulunmuyor; bankalar bu limiti kendi politikalarına göre belirliyor.