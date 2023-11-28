İlçelere yönelik temayül çalışmalarını hızlandıran AK Parti Bursa İl Başkanlığı, bölge koordinatörleriyle birlikte dijital temayül yoklaması yaptı.

AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve Mahalle Başkanlarından oluşan 225 kişiden oluşan İnegöl teşkilatı mensuplarına 5 ayrı soru ve başkan adayı önerileri soruldu.

Bursa Büyükşehir ve İnegöl için ayrı ayrı yapılan temayülde İnegöl teşkilatı grup halinde Alinur Aktaş’a destek kararı alırken, İnegöl Belediye Başkanlığı için tercihlerinde özgür bırakıldı.

225 isme, ‘Belediye hizmetleri yönünden başkanın performansını nasıl buluyorsunuz?’, ‘Halkla ilişkiler yönünden nasıl buluyorsunuz ?’, ‘Teşkilat ilişkileri yönünden nasıl buluyorsunuz?’, ‘Partimizin ilke ve değerleri açısından nasıl buluyorsunuz?’ ve ‘Belediye Başkanının yeniden seçilmesini ister misiniz?’ soruları yöneltildi. Ayrıca tüm teşkilat mensuplarına aday gösterilmesini istedikleri 2 ismi yazmaları talep edildi.

Edinilen bilgiye göre İnegöl Teşkilat mensupları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konusunda net bir tavır koydu. Temayülde İnegöl’den Alinur Aktaş’a firesiz destek verildiği öğrenildi.

Bilindiği üzere 2019 Mart seçimlerinde İnegöl’den gelen oylarla AK Parti Bursa’da ipi yeniden göğüslemiş ve çıkan sonuç muhalefette şok etkisi oluşturmuştu.

Diğer yandan İnegöl Belediye Başkan adayının belirlenmesinde ise teşkilat mensuplarının ortak bir karar almadıkları belirlendi. Üyeler, tek tek Başkan Taban’ın performanslarına not verirken, başkan adayı sorularına ise özgür iradeleri ile cevap verdiler. Sonuçlara ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.