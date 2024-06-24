AK Parti bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirecek. 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından en kritik anlarından biri olan toplantı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00’da başlayacak.

Yapılacak olan toplantıda (2’si büyükşehir olmak üzere) 5 il başkanının değişmesi bekleniyor.

Ayrıca 31 Mart yerel seçim tablosu ve teşkilatlardaki son durum ele alınacağı belirtildi.

Temmuz zammı masada

Milyonlarca asgari ücretli ve emekli önümüzdeki ay yapılması beklenen zamma odaklanmış durumda.

Zam AK Parti MYK toplantısında ele alınacak.

Yapılacak olan zam Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından belli olacak.

Tahminlere göre ise zammın 23-30 bandında olacak.