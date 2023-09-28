Bursa Büyükşehir Belediyesi, Irgandı Parkı'nın peyzaj düzenlemeleriyle Gökdere'nin her iki yakasını muhteşem bir "huzur koridoruna" dönüştürerek bu özel mekanı törenle halkın hizmetine açtı. Bu büyük proje kapsamında Irgandı Köprüsü ve çevresindeki aydınlatma sistemleri de yenilendi, böylece bölge hem estetik bir görünüme kavuştu hem de gece güvenli bir şekilde kullanılabiliyor.

Bursa, Türkiye'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan tek kenti olarak bilinirken, Büyükşehir Belediyesi bu yeşil kimliği yeniden canlandırmak için önemli projelere imza atıyor. Bursa Millet Bahçesi, Vakıf Bera Kent Parkı, Gökdere Millet Bahçesi, Hacivat Parkı, Demirtaş Mesire Alanı gibi büyük ölçekli projeler sayesinde şehir daha da yeşilleniyor. Gökdere, Hacivat, Balıklıdere ve Deliçay gibi suyolları, ıslah projeleriyle kent için önemli rekreasyon alanlarına dönüştürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi, Setbaşı Kütüphanesi ile Gökdere Meydanı arasındaki bölümü de peyzaj çalışmalarıyla özel bir mekana dönüştürdü. Tarım Peyzaj A.Ş. tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda dere kenarları, ayrıcalıklı bir rekreasyon alanına dönüştü. Yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda, 7500 metrekarelik bölüm rulo çimle kaplanırken, 243 metrelik bir travers yol yapıldı. Ayrıca, 379 metrekarelik bir amfi alanı oluşturuldu ve 20 farklı türden 70 bin çalı ile 25 ağaç dikildi. 200 metrekarelik bir alanda yapay kaya oluşturulurken, 735 metrekarelik bir alanda dikey bahçe uygulaması gerçekleştirildi. Tüm bu çalışmalarla bölge, hem estetik hem de güvenli bir şekilde kullanılabilir hale geldi.

Proje kapsamında kurulan kamera sistemleri, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kontrol ediliyor ve güvenlik ile zabıta ekipleri, bölgenin 7 gün 24 saat kesintisiz denetimini gerçekleştirerek bu alanı tamamen güvenli hale getiriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bu çaba ve yatırımları, Bursa'nın yeşil dokusunu koruma ve kent sakinlerine daha iyi yaşam alanları sunma hedefine büyük katkı sağlıyor.