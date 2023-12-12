Terminator: Resistance Kasım 2019’da PS4’te yayınlandığında, pek çoğunun (sizinki dahil) geliştirici Teyon’un başardığı şeye şaşırdığını söylemek doğru olur. Aslında burada, çoğumuzun sadece hayalini kurduğu türden Terminator deneyimini yaratmak için Fallout, Far Cry ve Deus Ex gibilerinden özgürce ilham alan bir FPS vardı. Aynı şekilde, Terminator: Resistance’ın birkaç pürüzlü kenardan daha fazlasına ve oldukça sönük bir tasarıma sahip olduğu da açıktı ve bunların tümü, zaman zaman oyunu suçlu zevke teslim etmek için komplo kurdu.

Bir buçuk yıl sonra, SkyNET’e karşı savaş, PlayStation 5’e gelişmiş biçimde yayıldı ve yeni nesil oyunculara, Terminator: Resistance’ın sunduğu acımasız ve büyüleyici kıyamet sonrası zevklere sıkışıp kalma fırsatı verdi. Bu nedenle, bu inceleme büyük ölçüde oyunun PlayStation 5 sürümünün Terminator: Resistance’ın son nesil sürümüne getirdiği iyileştirmeler etrafında toplanacak.

İlk önce ilk şeyler. Terminator: Resistance, PlayStation 5’e sıçrayışında, sağlam ama iddiasız FPS tuzaklarında aniden daha az sarsıntılı veya sönük hale gelmedi. SkyNET’in kalbini parçalamakla görevlendirilmiş İnsan Direnişi’nin bir üyesi olarak, doğrudan Kyle Reese’in kabuslarının derinliklerinden sifonlanmış gibi görünen, anımsatıcı kıyamet sonrası cehennem manzaralarına gizlice girecek, ateş edecek ve yağmalayacaksınız.

Terminator: Resistance, oyun özünü, gösterişsiz ilerleme sisteminden kaynakların ve bileşenlerin mikro yağmalanmasına kadar yakından ve bazen yorucu aşina olan şekillerde ortaya koysa da, aynı zamanda hiçbir zaman önemli ölçüde yanlış bir adım atmadığını söylemek doğru olur. 20 saat kadar oyun süresi. Silah sesleri tatmin edicidir, her zaman çabalanacak bir yükseltme yolu vardır ve hikaye hem eğlenceli hem de en azından söylemek gerekirse şaşırtıcı şekilde iyi yapılandırılmıştır.

Elbette, geliştiriciler kaynak materyalin hevesli öğrencileridir ve bu aşk, Brad Fidel’in efsanevi müziğini ve Los Angeles’ı ustaca yöneten korkunç derecede yakılmış bir makinenin atmosferik sunumunu yansıtan heyecan verici bir film müziği ile Terminator: Resistance’ın görsel-işitsel sunumunda ortaya çıkar. serinin kabus gibi gelecek savaş senaryosuna giriyor.

Bu saygı aynı zamanda irfan için de genişler. Terminatör: Direniş aynı zamanda, en iyi zamanlarda aşırı kıvrımlıdır ve franchise’ın daha yeni gümüş ekran gezileri tarafından kesinlikle yetersiz bir şekilde hizmet edilir, aynı zamanda mükemmel bir sona sahip bir şeyle övünür – bir şekilde birçok gevşek ucu güzel bir şekilde birleştirmeyi başaran Sinema filmi destanı, aynı anda hem şaşırtıcı hem de tatmin edici bir his uyandırıyor. Dürüst olmak gerekirse, bir Terminator hayranıysanız, jeneriği tamamladıktan sonra en azından bunu söylemekten memnuniyet duyacaksınız.

PlayStation 5’teki ilk çıkışında Terminator: Resistance Enhanced, makul bir şekilde bekleyebileceğiniz mevcut nesil zil ve ıslıkların çoğuna sahip. Görsel olarak oyun, PlayStation 4’te gördüklerimizin ötesinde, saniyede çoğunlukla sıvı pürüzsüz 60 kare hızla ortaya çıkan 4K çözünürlüklü görsellere sahip. ‘Çoğunlukla’ diyorum, çünkü ara sıra bazı ara sahnelerde ve özellikle yoğun savaşlarda ara sıra düşüşler oluyor, ancak aksi halde Terminatör’ün gelecekteki savaşının içgüdüsel doğasını gerçekleştirmede öncekinden daha iyi bir iş çıkaran çok daha iyi görünen ve daha pürüzsüz bir oyun deneyimi. Nesil donanım sergileme yeteneğine sahipti.

Diğer yerlerde, çok daha hızlı yükleme süreleri takdir edilirken, DualSense denetleyicisine Terminator: Resistance’ın yeni PS5 boyası ile biraz sevgi gösteriliyor, ancak bu yeterli değil. Yeterince tabiki, top ateşi ve emilen isabetler sırasında beklediğinizde ve benzeri durumlarda ped gürlüyor, ancak uyarlanabilir tetik desteğinin belirgin eksikliği, beklediğiniz PS4 sürümünün üzerine bir sıçrama gibi hissetmediği anlamına geliyor.

Oyunun PlayStation 4 sürümündeki teknik iyileştirmelerin ötesinde Terminator: Resistance Enhanced, geçen yıl oyunun PC sürümü için piyasaya sürülen Infiltrator DLC biçiminde çubuğa ek bir havuç getiriyor. İlham veren yeni bir genişleme içeriği yığını olan Infiltrator DLC, senaryoyu tersine çevirir ve oyunculara (ve Terminator hayranlarına), İnsan Direnişi hakkında bilgi edinmesi gereken hasarlı bir T-800 biriminin kontrolünü ele geçirerek uzun süredir devam eden bir fanteziyi gerçekleştirir.

Ne yazık ki, bu genişlemenin sunumu normalden daha fazla olsa da (kırmızı ve beyaz Terminator ortam tarama kullanıcı arayüzünü büyük ölçüde işaretledim), DLC’nin bu 45 dakikalık bölümünün gerçek oynanışı biraz eksik, bunun yerine bir hem ana oyunun yapısından çok az sapan, hem de onu anlamlı bir şekilde yinelemekte başarısız olan yüz çekimi, toplama. Kesinlikle utanç verici.

O zaman olduğu gibi, Terminator: Resistance Enhanced, son yılların en tatmin edici suçlu zevklerinden birinde takdire şayan bir cilalama işi. Şimdiye kadar piyasaya sürülen en iyi Terminator oyunu (bu pek bir şey ifade etmese de), Terminator: Resistance Enhanced, Terminator evreninde şaşırtıcı olmasa da, işlevsel olarak sağlam ve çekici bir FPS arayanlar için zorlayıcı bir olasılıktır. Bununla birlikte, PS4’teki Terminator: Resistance’ın beklenmedik nişancı yağmacı cazibesini çoktan tüketmiş olan herkes için, burada onları Terminatör’ün gelecekteki savaşının acımasız safhasına geri döndürmeye yetecek kadar yeni şey yok.