Uzmanların günlerdir en sıcak gün olacağı yönünde bilgi aktardıkları bugünde Sakarya’da sıcak hava etkisini gösteriyor. Termometrelerin 40’a dayandığı en sıcak günde bunalan bazı vatandaşlar ise serinlemek için soluğu çeşme, süs havuzu ve gölgelik alanlarda aldı.

Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan uyarılar sonrasında Sakarya’da sıcak hava etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının bugün daha da etkisini artırması ve mevsim normallerinin 7 ila 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyordu. Bu çerçevede bazı vatandaşlar uyarıları dikkate alarak dışarı çıkmazken, bazı vatandaşlar da gölgelik yerlerde güneşten korunmaya çalışıyor. Termometrelerin 40’a dayandığı en sıcak günde dışarı çıkan vatandaşlardan bazıları ise serinlemek için soluğu süs havuzları, çeşmeler ve gölgelik alanlarda aldı.

“Serinlemek için 2-3 kez çeşme başına geldim”

Almanya’dan tatil için geldiği Sakarya’da sıcak havadan bunalarak çeşme başında serinlemeye çalışan Hayati Ökan, “Almanya’dan geliyorum 2 haftadır buradayım. Hava sıcak, çeşmeye geldim, sinekler yemeye başladı. Su iyi geliyor ve serinletiyor. Almanya’da hava sıcaklığı 30 dereceyi geçtiğinde o havayı çekemiyorsun, insanı boğuyor. Ama burada gölgelik alanlarda bu sıcaklıklar çekilebiliyor. Yurt dışında gölge altında dursan bile fayda etmiyor. Ben de kendimi gölgelik alana attım, biraz bankta yattım. 2-3 kere çeşmeye gelerek serinledim” dedi.

“Su gördüğümüz yerde dalıyoruz içine”

Soluğu şehir merkezinde bulunan süs havuzunda alan Uğur Portakal, “Serinlemek için geldim buraya. Denize gidemiyoruz ama böyle yerler gördüğümüz zaman dalıyoruz içerisine, serinliyoruz. Havalar çok sıcak, bugün 45 dereceye ulaşacağını söylüyorlar” diye konuştu.

“69 yaşındayım bu kadar sıcaklık hatırlamıyorum”

Ağaçlık alanda serinlemeye çalışan 69 yaşındaki Ergün Pınar, “Havalar çok sıcak. Serinlemek için bu ağacın dibine geldim. 69 yaşındayım, bu kadar sıcak hatırlamıyorum. Antalya’da askerliğimi yaptım, orası da çok sıcak ama şimdi Sakarya’da bu sene oranın sıcaklıklarını buldu hemen hemen” şeklinde konuştu.