Bakan Güler, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde son olarak gerçekleştirilen operasyonla, bölgedeki terörist faaliyetlerine büyük darbe vurulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumu sırasında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki başarısını şu sözlerle anlattı: “Azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. En son, kahraman Mehmetçiğin büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap’ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir.”

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Kaynak: HABER MERKEZİ