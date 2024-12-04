Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırsal alandaki teröristlerin kış yapılanmalarını ve eylem hazırlıklarını hedef alan operasyonlarda başarılar elde edildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 709 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini duyurdu. Ayrıca bombalı saldırılar için hazırlanan 2 ton 100 kilogram kimyasal patlayıcı, 617 kilogram plastik patlayıcı, 97 kilogram TNT ve 194 adet mayın ile canlı bomba yeleği ele geçirildi. Saldırı hazırlıklarında kullanılmak üzere depolanan 99.936 adet çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 13.657 ağır silah mühimmatı, 2.252 el bombası ve 63 roketatar, havan, bombaatar, uçaksavar, lav silahı ile güdümlü füzenin de bulunduğu bildirildi.

Teröristlerin lojistik ve eylem amaçlı kullandığı sığınakların tek tek tespit edilerek imha edildiğini vurgulayan Yerlikaya, “Son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” dedi.