İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Cudi Dağı kırsalında jandarma tarafından başlatılan "Gürz-12" operasyonunda terör örgütüne ait mühimmat deposu olarak kullanılan bir mağaranın imha edildiğini duyurdu. Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı'nın koordinasyonuyla Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları neticesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyona Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucularının katıldığını ifade eden Yerlikaya, Cudi Dağı kırsalında düzenlenen harekatta teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın tespit edildiğini aktardı. Mağarada yapılan aramalarda 753 el bombası, bin adet el bombası fünyesi, 2 bin elektrikli fünye, 11 AK-47 piyade tüfeği, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 RPG-7 roketatar, 2 PKM makineli tüfek, 60 mm havan, 2 kilogram patlayıcı madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bu mühimmat ve malzemelerle birlikte mağara tamamen imha edildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında terör örgütünün lojistik amaçlarla kullandığı ve eylem hazırlıkları yaptığı inlerin tek tek tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini vurgulayarak, " Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tespit edilerek başlarına yıkıldı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." dedi.