Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadeledeki kararlılığını sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde yürütülen operasyonlarda, 3 PKK'lı terörist tespit edilerek etkisiz hâle getirildi.

MSB'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.