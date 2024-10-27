Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.ANKARA (İGFA) - Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristler hendeklere gömmeye devam ediliyor.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1850448560518463779

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri yer aldı.