Terör örgütüyle mücadele tüm kararlılığıyla devam ederken son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde operasyon düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

MSB, yaptığı paylaşımda "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!" notunu düşerek Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.