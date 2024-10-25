Çok normallerdi ama konuşma yoktu aralarında. Şüphe verecek hareketleri olmadı. Çantaları yanındaydı ikisinin de” dedi.

Başkentte TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı gerçekleştiren PKK üyesi Ali Örek ve Mine Sevjin Alçiçek’in 23 Ekim sabahı Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından teröristlerin TUSAŞ’ın Kahramankazan’daki tesislerine yaptığı saldırıda 5 vatandaş şehit olurken, 22 kişi ise yaralanmıştı.

“Şüphe verecek başka hareketleri olmadı”

Teröristlerin kahvaltı yaptıkları işletmenin sahibi, Selim Bıyık, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Sabah saatlerinde 09.30 ila 10.00 arası geldiler. Bir buçuk ila iki saat oturdular ve kahvaltı yaptılar. Sohbet etmediler hiç. Seslerini hiç duymadık biz. Durmadan WhatsApp’tan ve sosyal medyadan yazışıyorlardı. Şüpheli hareket sergilemediler çok rahattılar. Çok normallerdi ama konuşma yoktu aralarında. Şüphe verecek hareketleri olmadı. Çantaları yanındaydı ikisinin de” ifadelerini kullandı. Terör saldırısını haber aldıktan sonra şaşırdığını ifade eden Bıyık, “Fotoğrafı görünce oturduğum yerden kalkamadım. Çünkü beraber saatlerce oturduk burada net bir şekilde ikisini de gördüğüm için şok ve çok kötü oldum. Şaşırdım ve koşarak dükkana geldim” şeklinde konuştu.