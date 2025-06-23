MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki konuşmasının ardından başlayan süreçte terörist başı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını yaptığı terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu.

Fesih kararının ardından silahların nereye ve ne zaman teslim edileceği gündemdeki yerini korurken Meclis'te "Terörsüz Türkiye" komisyonunun kurulması için ilk adım atılıyor.

Meclis'te Terörsüz Türkiye komisyonu kuruluyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş grup başkanvekillerini toplantıya çağırdı.

DEM Parti komisyonun adını duyurdu

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis’te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koçyiğit ayrıca komisyonun ismini açıkladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Toplumsal Barış ve Demokratikleşme Komisyonu"

"Meclis'teki komisyon meselesini çok konuştuk. Bu konuda Numan Kurtulmuş'un bütün başkanvekillerine yaptığı Toplumsal Barış ve Demokratikleşme Komisyonu'yla ilgili bir görüşme daveti var. Bu davetten büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

"Girişimin başlatılmasından memnuniyet duyuyoruz"

Bütün partilerin buraya çağrılmış olmasından büyük memnuniyet duyduğumuzun altını çizmek istiyoruz. Meclis'in çalışma dönemine ara vermeden önce bu girişimin başlatılmış olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz."