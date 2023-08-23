Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın üst düzey elemanlarından biri olan Bekir Kına'yı Irak'ın Süleymaniye bölgesinde etkisiz hale getirdi. MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre, PKK, Bekir Kına'yı Türkiye'nin askeri birimleri, Emniyet ve MİT personeline yönelik suikast planları için özel olarak eğitti.

Bekir Kına, Bawer Botan kod adıyla anılmaktaydı ve PKK tarafından örgütün faaliyetlerini sürdürdüğü Irak'ın Kuzey bölgesindeki eğitim kamplarında suikast tarzı eylemler gerçekleştirebilmek üzere yetiştirildi. Kına, kısa ve uzun namlulu silahlar konusunda yoğun bir eğitim aldı ve Türkiye'ye kaçak yollarla sokularak suikast görevini gerçekleştirmek istendi.

MİT'in saha ajanları ve istihbarat ağı sayesinde PKK'nın suikast planları ve eylemcileri yakından takip edildi. Bekir Kına'nın eğitim aldığı bölge, MİT'in saha ajanları tarafından tespit edildi ve uygun zaman geldiğinde operasyon için harekete geçildi.

Operasyon sonucunda Bekir Kına etkisiz hale getirildi. Örgüte katılmadan önce İstanbul'da PKK'nın gençlik yapılanmasına dahil olan Kına, daha sonra illegal yollarla Irak'a geçti ve terör örgütünün faaliyetlerini sürdürdüğü bölgelerde aktif olarak rol aldı.

MİT, terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü etkin istihbarat çalışmaları ve operasyonlarla terörün kaynaklarını kurutmaya yönelik politikasını sürdüreceğini gösterdi.