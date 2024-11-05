Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yürüttüğü arama-tarama faaliyetleri sırasında, terör örgütü PKK’ya ait bir mağarada çok sayıda silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) düzenekleri, yaşam malzemeleri ve örgütsel dokümanların ele geçirildiği belirtildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz!" ifadesini kullanarak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki operasyonlara kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.