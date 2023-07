Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Enver Cenk Şahin, yeşil-beyaz'a veda etti. Tecrübeli futbolcu, “Bursaspor için atan taraftarlarımıza, birlikte verdiğimiz mücadeleden dolayı teşekkürü borç bilirim. Bursaspor camiası için dileğim her zaman en iyisidir. Hoşça kal Bursaspor!” sözlerini kullandı.

Bursaspor’la olan sözleşmesi 31 Mayıs’ta biten Enver Cenk Şahin’le anlaşma sağlanamadı. Tecrübeli futbolcu da sosyal medya hesabından yeşil-beyazlı camiaya veda mesajı yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sevgili Bursaspor Taraftarı, Türk futboluna büyük katkılar sağlamış ve kazandığı Süper Lig şampiyonluğu ile tabuları yıkmış bu kıymetli kulübün futbolcusu olmakla her zaman gurur duydum. Bursaspor'a geldiğim ilk günden bu yana yeşil-beyazlı forma için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Gerek tek başıma gerek takımla beraber birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kaldım. Her zaman bu takımın, bu camianın bir ferdi olmanın sorumluluğunu omuzlarımda taşıyıp, layığıyla bu görevi yerine getirmek için çabaladım. Yüreği Bursaspor için atan taraftarlarımıza, birlikte verdiğimiz mücadeleden dolayı teşekkürü borç bilirim. Bursaspor camiası için dileğim her zaman en iyisidir. Hoşça kal Bursaspor!”