Tesla Hangi Ülkenin

Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri

Kuruluş Tarihi: 2003

Şirket Tipi: Halka Açık Şirket

Konumu: Palo Alto, California, USA

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Önemli Kişiler: Elon Musk (Yönetim Kurulu Başkanı and CEO) JB Straubel (CTO)

Alanı: Otomotiv, Yenilebilir Enerji Depolama Sistemleri

Ürünleri: Elektrikli lüks otomobiller Otomotiv bileşenleri Yenilenebilir enerji depolama sistemleri

Şirketin Sahibi: Elon Musk (27.9%)

Çalışan Sayısı: 10.000

Resmi Sitesi: www.tesla.com

Tesla Hakkında Bilgi

Amerika Birleşik Devletlerine ait olan Tesla markası elektrikli araç ve elektrikli araç parçaları üreten bir firmadır. NASDAQ borsasında işlem gören TSLA sembolü ile halka açık bir araba üretim şirketidir. Kuruluşundan sonra ilk kez 2013 yılında hissedarlarına kar payını paylaşmıştır. Dünya üzerinde %100 elektrikli ilk spor otomobili üreten firma Tesla’dır. Tesla Roadster modeli ürettiği ilk spor modelidir. Tüm dünyanın dikkatini çeken bir otomobil olmuştur. Tesla şirketinin ikinci ürettiği aracı Model S’dir. Bu model %100 elektrikli sedan modelidir. Bu modelden sonra iki farklı Model X ve Model 3 onları takip etmektedir. Tesla markası 2008 senesinden beri yaklaşık olarak 70.00 adet elektrikli otomobil üretmiştir.

Tesla markası elektrikli otomobilin dışında elektrikli otomobil parçalarıda üretmektedir. Lityum-iyon pil paketleri üretimide yapmaktadır. Daimler ve Toyota otomotiv üreten firmalara satış yapmaktadır. Tesla şirketinin CEO’su Elon Musk, Tesla şirketini çok yüksek yerlere çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi. 2003 yılında kurulan bu şirket Martin Eberhard ve Marc Tarpenning adında iki mühendisin oluşturduğu bir grupla ilk çalışmalara başladılar. Yıllar geçtikçe alanında uzmanlaşan bu şirket dünyada itibar kazanmaya başladı. Ürünleri kullanan insanlar tarafından çok beğenilmeye başladı. 2014 yılında aldığı patentleri serbest kullanıma açmıştır ve bu alanda gelişmelerini sürdürmüştür.

Tesla şirketi 2015 yılında ilk kez Türkiye pazarıyla tanışmıştır. Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi ismini kullanan şirketle Türkiye’de satış yapmaktadır.

Tesla Hangi Ülkenin

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri

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