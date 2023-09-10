TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. haftasında Belediye Derincespor sahasında karşılaştığı 68 Aksaray Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Burak Gültek, Harun Reşit Güngör

Belediye Derincespor: Hüseyin Yılmaz, Canberk Ömer Özdemir (Volkan Altınsoy dk. 72), Alaattin Hamza Ok, Alpay Çelebi (Gülhan Üreyen dk. 88), Tuğkan Kamışoğlu (Melik Derin dk. 67), Erdi Can Şehit (Ali Gündoğdu dk.88), Okan Baydemir, Mehmet Akyüz, Erman Bulucu, Alperen Pak, Hüseyin Karabey (Tarık Mayhoş dk. 46)

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Aksaray Belediyespor: Emre Satılmış, Emrah Taysi, Abdussamed Karnuçu, Alpay Aldemir (Yasin Abdioğlu dk. 61), Fatih Somuncu, Efe Niyazi Kurtulmuş (Cihan Aydın dk. 84), Doğan Ateş (Serkan Gürses dk. 72), Uğur Aygören, Ali Kucik, Oğuzhan Açıl, Osman Bayrak

Sarı kartlar: Tuğkan Kamışoğlu, Alpay Çelebi (Belediye Derincespor), Emrah Taysi (Aksaray Belediyespor)