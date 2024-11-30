TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Belediye Derincespor, sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu ile golsüz berabere kaldı.
Hakemler: Erdal Yılmaz, Vokan Altuntaş, Mustafa Pelit
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Yusuf Sarohan, İlker Akar, Tugay Güner (Berkay Samancı dk. 86), İsa Nalbant, Hüseyin Afkan (Bedirhan Yıldız dk. 73), Ümitcan Ekşi (Mustafa Batuhan Altıntaş dk. 73), Hüseyin Eren Bektaş (Denizalp Özdemir dk. 86), Hakkı Can Aksu, Onur Taha Takır, Berat Kartal (Yunus Karakaya dk. 73)
Yeni Mersin İdman Yurdu: Hayrullah Mert Akyüz, Muhammet Ömer Çakı, Birol Parlak (Muhammet Enes Gök dk. 62), Rohat Ulaş Ağca (Furkan Güneş dk. 77), Ömer Önder, Harun Aydın, Muhammet Akpınar (İsa Güler dk. 77), Metin Güler, Gökhan Köseoğlu, Aslan Gök (Muhammet Miraç Toklu dk. 88), Semir Emir Erdoğan
Kırmızı kart: Metin Güler (dk. 69) (Yeni Mersin İY)
Sarı kartlar: Berat Kartal, Baran Güler, Denizalp Özdemir, Batuhan Altıntaş (Belediye Derincespor), Birol Parlak, Harun Aydın (Yeni Mersin İY)