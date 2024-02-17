TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor ile 0-0 berabere kaldı.
Stat: Mustafa Fehmi Gerçeker
Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Baykal Tuna, Uğur Önay
Karacabey Belediyespor: Taha Ayan, Yusuf Ziya Gümüş, Burak Karapınar (Tuğkan Kamışoğlu dk. 61), Ersel Aslıyüksek, Burak Aydın (Furkan Yasin Yalçın dk. 85), Ata Kurtuluş (Namık Barış Çelik dk. 23), Ömer Faruk Yücel, Berke Özgün (Ahmet Memiş dk. 85), Onur Öztonga, Ali Aydemir (İsmail Düzgün dk. 85), Serhat Kot
Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Hüseyin Altuğ Taş (Taşkın Kartal dk. 39), Furkan Fehmi Güneş, Serkan Sözmen, Muharrem Doğan (Efe Geçim dk. 75), Muammer Denizhan Taşkan (Okan Derici dk. 84), Erdinç Pekgöz (Efecan Barlık dk. 46), Sırat Yeşilördek, Semih Üstün (Eray Karataş dk. 75), Yücel Candemir
Sarı kartlar: Namık Barış Çelik (Karacabey Belediyespor), Taşkın Kartal (Kırklarelispor)