TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Erdem Demirtaş, İsmail Ertunç, Kerem Kalkan
Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Burak Karapınar, Mehmet Bağlı (Berat Satılmış dk. 58), Ersel Aslıyüksek, Burak Aydın, Ata Kurtuluş (Yiğitcan Şengin dk. 58), Namık Barış Çelik (Sinan Akaydın dk. 83), Ömer Faruk Yücel, Onur Öztonga, Alperen Özşahin, Ahmet Memiş
Beyoğlu Yeni Çarşı: Türker Dırdıroğlu, Tolunay Yurtseven, Emirhan Kayar, Berk Ali Nizam, Celil Çelikel (Arda Uzun dk. 74), Alper Aşkın, Mutlu Güler, Erdoğan Kaya, Mehmet Soyarslan (Yusuf Ali Özer dk. 50), Emircan Alturan, Batuhan Ekinci (Mertcan Aktaş dk. 50)
Goller: Burak Aydın (dk. 81) (Karacabey Belediyespor) Yusuf Ali Özer (dk. 51) (Beyoğlu Yeni Çarşı)
Sarı kartlar: Ömer Faruk Yücel, Onur Öztonga, Yiğithan Şengin (Karacabey Belediyespor) Mertcan Aktaş, Tolunay Yurtseven (Beyoğlu Yeni Çarşı)Kaynak: iha