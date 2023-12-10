TFF 3. Lig 14. haftasında Balıkesirspor evinde karşılaştığı Bergama Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanan maçın 20. dakikasında Balıkesirspor’da Doğanay Avcı takımını 1-0 öne geçirdi. Bergama Belediyespor 40. dakikada attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Balıkesirspor 51. dakikasında skoru 2-1’e yaptı. Konuk ekibin Erhan Şentürk ile 64. dakikada bulduğu golle skor 2-2 oldu. Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 2-2 tamamlandı.

Balıkesir Valisi moral için tribündeydi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesirspor’a destek ve moral olabilmek adına maçı protokol tribününden takip etti. Vali Ustaoğlu’na, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp eşlik etti.