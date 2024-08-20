Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti. Çelik, Hacıosmanoğlu’na 16 numaralı Bursaspor forması hediye etti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, önemli bir ziyarete imza attı. Yeşil-beyazlı kulübün Başkanı Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Başkan Enes Çelik, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diledi. Bursaspor’un son durumu ile ilgili de görüş alışverişinin bulunulduğu görüşme sonrası Enes Çelik, İbrahim Hacıosmanoğlu’na 16 numaralı Bursaspor forması hediye etti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da 10 numaralı Milli Takım formasını Çelik’e takdim etti.

Kaynak: İHA